«Рома» с Моуринью показала худший старт сезона в Серии А с 1950 года

Столичная «Рома» показала худший старт сезона в итальянской Серии А за последние 73 года. Подопечные португальского тренера Жозе Моуринью в трех матчах потерпели два поражения и один раз завершили встречу вничью.

Согласно данным журналистов Football-Italia, это худший показатель римского клуба с сезона-1950/1951, когда «волки» проиграли все три стартовых матча в чемпионате страны.

После трех туров «Рома» занимает лишь 18-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Следующий поединок подопечные Моуринью проведут против «Эмполи» на своем поле. Матч состоится 17 сентября.