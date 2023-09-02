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Чемпионат Италии. Серия А

Кристанте назвал проблему «Ромы»

02 Сентября 2023 • 08:16 Комментировать

Хавбек столичной «Ромы» Бриан Кристанте пообщался с представителями СМИ после поражения от «Милана» в поединке третьего тура чемпионата Италии. «Волки» уступили «россонери» со счетом 1:2.

«Эпизоды делают разницу в игре. Мы пропустили шесть мячей после восьми ударов в створ наших ворот. Мы должны использовать перерыв на матчи сборных, чтобы вернуть былую форму насколько это будет реально. Не думаю, что мы полностью растеряли кондиции. Команда имеет много моментов, но не реализует их», - передает слова Кристанте DAZN.

Следующий поединок в Серии А римский коллектив проведет против «Эмполи» 16 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Бриан Кристанте
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