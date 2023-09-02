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Чемпионат Италии. Серия А

Малиновский раскрыл причину ухода из «Марселя»

02 Сентября 2023 • 08:10 Комментировать

Полузащитник Руслан Малиновский, перешедший из «Марселя» в «Дженоа», рассказал о причинах своего ухода из провансальского клуба.

«Я полгода играл под руководством Тудора, этот тренер на меня очень рассчитывал. Я не забивал много голов, но делал то, что от меня хотели. Затем у команды сменился наставник, пришли новые футболисты. Марселино принял решение расстаться со мной. Поэтому мой агент занялся поиском новой команды», - передает слова украинца Il Secolo XIX.

«Дженоа» арендовал Малиновского до конца нынешнего сезона. Итальянский клуб имеет право выкупа полузащитника по окончании срока аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Руслан Малиновский
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