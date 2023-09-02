Раньери объяснил, почему не поедет работать в Саудовскую Аравию

Известный итальянский специалист Клаудио Раньери, который тренирует «Кальяри», высказался касательно своего будущего. Также он ответил на вопрос о возможном переезде в чемпионат Саудовской Аравии.

«Мне хочется завершить тренерскую карьеру в «Кальяри». Хотя я могу рассмотреть и другой вызов, если мной заинтересуется одна из сборных. Саудовская Аравия? Я бы не согласился переехать туда. Мои цели в футболе не связаны с деньгами», - передает слова наставника Sport Mediaset.

Раньери занял пост главного тренера «Кальяри» в декабре 2022 года. Под его руководством команда вернулась в Серию А.