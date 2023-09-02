Малиновский объяснил трансфер в «Дженоа»

Полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал свой переход из «Марселя» в генуэзский «Дженоа».

«У меня были другие варианты с более денежными контрактами. Однако предложение «Дженоа» было самым конкретным. В этом клубе сразу дали понять, что я буду важным игроком. Ко мне там большое доверие, и я хочу отплатить им за это», - передает слова хавбека издание Il Secolo XIX.

Напомним, что Малиновский перебрался в «Дженоа» на правах аренды до завершения сезона-2023/2024. По окончании срока договора генуэзцы могут выкупить украинского футболиста.