​Тимоти Веа: «С приходом в «Ювентус» исполнилась моя вторая мечта»

Американский нападающий Тимоти Веа, сын либерийского форварда «ПСЖ» и «Милана» Джорджа Веа, взявшего в 1995 году «Золотой мяч», рассказал, что значит для него трансфер в «Ювентус».

По его словам, исполнилась его вторая мечта - первой, как оказалось, было участие в чемпионате мира (и США в качестве своей национальной команды он выбрал, надо понимать, именно поэтому - с Либерией пришлось бы долго ждать).

- У меня был две мечты. Первая - сыграть на чемпионате мира, что получилось, я даже забил там гол. А также мне хотелось сыграть за большой клуб. И вот я в «Ювентусе». Пока, чувствую, я еще не готов в полной степени, - цитирует слова Веа-младшего итальянское новостное агентство ITASportPress.