Эранио: «Милан» преподал Моуринью урок футбола»

Бывший полузащитник итальянского «Милана» и сборной Италии, Стефано Эранио, считает, что «россонери» заслуженно победили в игре против «Ромы», несмотря на удаление во второй половине игры. Эранио назвал это выступление «уроком футбола для Моуринью».

- Урок футбола от «Милана». Моуринью и «Рома» ничего не могли поделать против отличного «Милана» - до удаления. Томори нужно поработать над такими ситуациями и работать проворнее, пока нападающий еще находится спиной к воротам, - цитирует слова Эранио pianetamilan.it.

В следующем туре «Милану» предстоит сыграть с земляками из «Интера», это случится шестнадцатого сентября.