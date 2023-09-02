​«Да, он агрессивен» - Пиоли прокомментировал удаление Томори

Итальянский «Милан» комфортно вел в счете в игре с «Ромой», но затем остался вдесятером после удаления Фикайо Томори. Наставник клуба Стефано Пиоли прокомментировал его удаление, он заявил, что агрессивность является одной из главных черт английского защитника, но он не видит в этом проблемы.

- Я не люблю обсуждать действия арбитров. Фик отлично играл, а агрессивность - да, это его характеристика. Жаль, что так случилось, ведь мы уже готовили замены к тому моменту. Жаль, что он пропустит дерби с «Интером», но пусть хорошо сыграет за сборную, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.