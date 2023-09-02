Тшау: «Остались сплочёнными и после удаления»

Итальянский «Милан» ударно начал сезон, команда выиграла три матча кряду - у «Болоньи», «Торино» и «Ромы». В этот раз ситуацию осложнило удаление английского защитника Фикайо Томори, из-за чего команда долгое время играла вдесятером. Но «Милан» выстоял, и защитник Малик Тшау пояснил, как это получилось.

- Мы очень довольны, даже после удаления команда не развалилась, наоборот. Впереди еще много игр, но мы одержали три победы в первых трех матчах - это очень приятно, - цитирует слова немецкого оборонца pianetamilan.it.

В следующем туре Серии А «Милану» предстоит сыграть с «Интером», это случится шестнадцатого сентября.