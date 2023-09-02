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Чемпионат Италии. Серия А

Жиру повторил достижение Шевченко 2001 года

02 Сентября 2023 • 00:50 Комментировать
Рома
1:2
Милан
окончен

Итальянский «Милан» выиграл и свой третий матч в начавшемся сезоне Серии А, на сей раз пала «Рома». Что любопытно, во всех трех матчах голы забивал Оливье Жиру - французский нападающий записал на свой счет четыре мяча после трех туров.

В последний раз столь удачно в футболке «Милана» в первых трех турах действовал обладатель «Золотого мяча» в 2004 году Андрей Шевченко, это имело место в сезоне 2001/2002, когда он также забил четыре гола после трех первых туров итальянского чемпионата.

В следующем туре Серии А «Милану» предстоит сыграть с «Интером», это случится шестнадцатого сентября. 

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Милан Оливье Жиру
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