Жиру повторил достижение Шевченко 2001 года

Итальянский «Милан» выиграл и свой третий матч в начавшемся сезоне Серии А, на сей раз пала «Рома». Что любопытно, во всех трех матчах голы забивал Оливье Жиру - французский нападающий записал на свой счет четыре мяча после трех туров.

В последний раз столь удачно в футболке «Милана» в первых трех турах действовал обладатель «Золотого мяча» в 2004 году Андрей Шевченко, это имело место в сезоне 2001/2002, когда он также забил четыре гола после трех первых туров итальянского чемпионата.

В следующем туре Серии А «Милану» предстоит сыграть с «Интером», это случится шестнадцатого сентября.