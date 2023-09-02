Леау: «Мы сделали всё для победы»

Итальянский «Милан» выиграл и свой третий матч в начавшемся сезоне Серии А, после того, как команда Стефано Пиоли выиграла в двух предыдущих встречах. На сей раз пала «Рома» - сперва с пенальти забил Оливье Жиру, а затем свой первый гол в сезоне записал на свой счет и Рафаэль Леау:

- Это был важный матч. Мы сделали все для победы, хорошо двигали мяч, контролировали игру. Даже оставшись вдесятером, мы все равно провели отменный матч, надо поблагодарить всех, кто остался на поле, потому что они безупречно довели дело до победы, - цитирует слова Леау pianetamilan.it.

В следующем туре Серии А «Милану» предстоит сыграть с «Интером», это случится шестнадцатого сентября.