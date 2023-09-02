Пиоли: «Важны и результат, и само выступление»

Итальянский «Милан» продолжает идти без потерь в новом сезоне Серии А, в третьем туре «россонери» съездили в Рим и разжились там очередными тремя очками, которые позволили Стефано Пиоли перешагнуть важный рубеж. Наставник клуба прокомментировал итоги прошедшей игры:

- Важен и результат, и наше выступление. А соперник был непрост. Несмотря на сложный календарь, нам удалось хорошо начать сезон. Мы довольны, хотя есть еще много работы и пространства для улучшения, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

В следующем туре Серии А «Милану» предстоит сыграть с «Интером», это случится шестнадцатого сентября. ​