Пиоли завоевал 300-е очко в Серии А с «Миланом»

Итальянский «Милан» продолжает идти без потерь в начавшемся сезоне Серии А, команда Стефано Пиоли съездила в Рим и обыграла там местную «Рому» со счетом 2:1. Как оказалось, три очка стали для Стефано Пиоли - он перешагнул рубеж в 300 набранных очков в Серии А с «Миланом».

Пиоли возглавил клуб без малого четыре года тому назад - восьмого октября 2019 года. Ему удалось привести клуб к победе в итальянском чемпионате в сезоне 2021/2022, что стало первым чемпионским титулом для «Милана» с далекого 2011 года.

Но в следующем туре «Милану» предстоит сыграть с «Интером», это случится шестнадцатого сентября.