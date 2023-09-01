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Чемпионат Италии. Серия А

И удаление Томори не помогло: «Милан» уверенно переиграл «Рому» Моуринью на её поле

01 Сентября 2023 • 23:46 Комментировать
Рома
1:2
Милан
окончен

«Рома» и «Милан» сыграли в рамках чемпионата Италии. Матч третьего тура Серии А состоялся 1 сентября на стадионе «Олимпико».

Протокол игры  
Рома1:2Милан
  9'Жиру Оливье (0:1)
  48'Леау Рафаэл (0:2)
(1:2) Спинаццола Леонардо90'  
Патрисиу РуйМанчини Джанлука 79' (Пагано Риккардо ( 79') Смоллинг КрисЛьоренте ДиегоЧелик Мехмет 70' (Спинаццола Леонардо ( 70') Кристанте БрианПаредес Леандро  70' 71' (Бове Эдоардо ( 71') Ауа Уссем 31' (Пеллегрини Лоренцо ( 31') Залевски НиколаБелотти АндреаЭль-Шаарави Стефан 70' (Лукаку Ромелу ( 70'  85')
Запасные: Боер ПьетроКарсдорп РикКристенсен РасмусН'Дика ЭванПизилли НикколоСвилар Миле
Меньян МайкКалабрия ДавидеТиав МаликТомори Фикайо  19'  61'Эрнандес ТеоЛофтус-Чик Рубен  34' 65' (Калюлю Пьер ( 65') Крунич РадеРейндерс ТиджаниПулишич Кристиан 76' (Чуквезе Саму ( 76') Жиру Оливье 70' (Побега Томмазо ( 70') Леау Рафаэл 77' (Окафор Ноа ( 77')
Запасные: Спортьелло МаркоПеллегрино МаркоКьяер СимонАдли ЯсинМуса ЮнусРомеро ЛукаМиранте АнтониоФлоренци Алессандро
01 сентября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

Уже пятницу второй тур Серии А ознаменовался главным итальянским матчем уик-энда. «Милан» Стефано Пиоли приехал в гости к «Роме» Жозе Моуринью. «Роме», на неделе арендовавшей Сердара Азмуна – возвращения в «Зенит» не случилось и Ромелу Лукаку. Но новичков мы сразу в деле не увидели. Иранец пока залечивает травму и в заявку не попал, а биг Ром нашёл себя на скамейке запасных. Атаку «Ромы» же составили итальянцы: Белотти и Эль-Шаарави.

Правда, атака эта была настолько беззуба, что прозвище «волки» римлянам совсем не подходило. Ни одного удара в створ ворот за первый тайм и 30% владения. «Рома» играла очень примитивно, никаких проблем «Милану» не создавала, Меньян откровенно скучал в воротах. Не взбодрил хозяев и быстрый гол миланцев. Лофтус-Чик «стеночку» разыграл с Жиру, вошёл в штрафную и пробил, сам же пошёл на добивание и был сбит голкипером.

Арбитр взял паузу и назначил пенальти. Оливье Жиру подошёл к «точке», дождался пока Патрисиу полетит в угол и пробил в противоположный – 0:1. Мог «Милан» и второй пенальти получить, когда Тео в штрафной площади оттеснил Смоллинга, далее получив по ногам от англичанина. Арбитр посчитал, что Эрнандес дорисовал фол, поэтому на 11 метров показывать не стал.

«Милан» же продолжал всецело контролировать игру и обязан был забивать второй гол. Кристиан Пулишич на линии вратарской открылся, принял заброс Тео из глубины и наверняка пробил под перекладину, но тут непонятным образом среагировал Руй Патрисиу, переведя мяч над планкой. Был у «Милана» приём, против которого не нашлось аргументов у португальца. Калабрия навесил с фланга, Рафаэл Леау корпусом оттёр Челика и в падении пробил «ножницами», уложив в угол ворот. Красота и 0:2.

«Рома» никак не хотела просыпаться: Тео, Леау и Лофтус-Чик разыграли простенькую комбинацию с переводом мяча с фланга на фланг. В завершении Рубен бил с правой, но не смог переиграть Патрисиу. А у команды Моуринью ничего не получалось, «волки» совсем никак не отвечали. Немного добавил интриги Томори, срубивший Белотти у своей штрафной площади. Жёлтая карточка стала для Фикайо второй и поле он покинул. Но численное большинство вообще «Роме» не помогло, а опасный стандарт Пеллегрини загубил.

«Милан» спокойно чувствовал себя в меньшинстве, удержав победный счёт. Правда, в компенсированное время хозяева всё же забили: Спинаццола пробил с линии штрафной, а рикошет от Калюлю оставил не у дел Меньяна - 1:2. Но счёт не должен вводить в заблуждение, Жозе Моуринью по всем статьям проиграл Стефано Пиоли.

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Рома Милан
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