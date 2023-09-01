Пиоли рассказал, как игроки «Милана» отреагировали на итоги жеребьёвки Лиги чемпионов

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился реакцией команды на жребий самого престижного еврокубка.

«Россонери» попали в один квартет с «Пари Сен-Жермен», дортмундской «Боруссией» и английским «Ньюкаслом».

«Мне понравилось, как мои игроки отреагировали на итог жеребьёвки, – рассказывает рулевой «Милана». – Я не увидел в них ни страха, ни беспокойства – только энтузиазм, запредельную мотивацию, воодушевление. Мы знаем, каков уровень конкуренции в Лиге чемпионов, но мы – «Милан», мы хотим подходить к каждой игре с мыслями о победе», – заявил Стефано Пиоли в интервью DAZN перед началом матча Серии А против «Ромы».