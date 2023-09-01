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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли рассказал, как игроки «Милана» отреагировали на итоги жеребьёвки Лиги чемпионов

01 Сентября 2023 • 22:13 Комментировать
Рома
0:2
Милан
1 3.00 X 3.20 2 2.65
2-й тайм

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился реакцией команды на жребий самого престижного еврокубка.

«Россонери» попали в один квартет с «Пари Сен-Жермен», дортмундской «Боруссией» и английским «Ньюкаслом».

«Мне понравилось, как мои игроки отреагировали на итог жеребьёвки, – рассказывает рулевой «Милана». – Я не увидел в них ни страха, ни беспокойства – только энтузиазм, запредельную мотивацию, воодушевление. Мы знаем, каков уровень конкуренции в Лиге чемпионов, но мы – «Милан», мы хотим подходить к каждой игре с мыслями о победе», – заявил Стефано Пиоли в интервью DAZN перед началом матча Серии А против «Ромы».

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Милан Боруссия Дортмунд ПСЖ Стефано Пиоли
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