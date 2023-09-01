Моуринью объяснил, почему Лукаку не вышел в стартовом составе против «Милана»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о состоянии нападающего Ромелу Лукаку.

Бельгийский футболист, несколькими днями ранее перешедший в «Рому» на правах аренды из «Челси», мог выйти в стартовом составе «волков» в сегодняшней встрече с «Миланом», однако оказался на скамейке запасных.

«Свою последнюю игру Лукаку сыграл за сборную Бельгии после финала Лиги чемпионов, – рассказывает Моуринью. – Он ещё не работал с командой, не тренировался с мячом. Он профессионал, поэтому его текущая форма не ужасна, но и отличной её назвать нельзя», – поведал португальский специалист в интервью DAZN перед началом поединка.

Текстовая трансляция матча «Рома» – «Милан» доступна на сайте LiveResult.ru.