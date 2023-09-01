Дубль Берарди позволил «Сассуоло» остановить «Верону»

Третий тур Серии А открылся матчем «Сассуоло» - «Верона». Гости выходили в единоличные лидеры даже в случае ничьей, но в более-менее равной игре в основном били мимо ворот в отличие от противника, который пока не побеждал на старте сезона.
Уже на 11-й минуте хозяева повели, Андреа Пинамонти удачно пробил головой. Ровно через тайм Сириль Нгонж реализовал свой второй супершанс за матч, метко пробив из-за штрафной, - 1:1. Решающей стала атака хозяев, в которой Доменико Берарди отличился с помощью рикошета. Вскоре Берарди заработал пенальти и развел голкипера и мяч по углам.
«Сассуоло» победил (3:1) и набрал первые очки, у соперника шесть баллов.
Протокол игры
|(1:0) Пинамонти Андреа11'
|56'Нгонж Сириль (1:1)
|(2:1) Берарди Доменико63'
|(3:1) Берарди Доменико73'
Консильи Андреа•Тольян Йереми•Эрлич Мартин•Нето Руан•Винья Матиас65' (Педерсен Маркус Гольмгрен (65') •Энрике Матеус•Торстведт Кристиан65' (Байрами Недим (65') •Болока Даниэль• 29'Берарди Доменико78' (Мулаттьери Самуэле (78') •Пинамонти Андреа78' (Сейде Эмиль Конрадсен (78') •Лорьенте Арман86' (Рачич Урош (86')
Монтипо Лоренцо•Маньяни Джанджакомо• 45'Давидович Павел•Коппола Диего• 42'Фараони Марко86' (Терраччано Филиппо (86') •Дойг Джош 71'86' (Кабаль Хуан (86') •Онгла Мартин36' (Сердар Суат (36') •Дуда Ондрей77' (Джурич Милан II (77') •Нгонж Сириль•Фолоруншо Майкл•Мбула Хорди46' (Бонаццоли Федерико (46')
01 сентября. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
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