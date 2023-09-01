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Чемпионат Италии. Серия А

Дубль Берарди позволил «Сассуоло» остановить «Верону»

01 Сентября 2023 • 21:32 Комментировать
Сассуоло
3:1
Верона
окончен

Третий тур Серии А открылся матчем «Сассуоло» - «Верона». Гости выходили в единоличные лидеры даже в случае ничьей, но в более-менее равной игре в основном били мимо ворот в отличие от противника, который пока не побеждал на старте сезона.

Уже на 11-й минуте хозяева повели, Андреа Пинамонти удачно пробил головой. Ровно через тайм Сириль Нгонж реализовал свой второй супершанс за матч, метко пробив из-за штрафной, - 1:1. Решающей стала атака хозяев, в которой Доменико Берарди отличился с помощью рикошета. Вскоре Берарди заработал пенальти и развел голкипера и мяч по углам.

«Сассуоло» победил (3:1) и набрал первые очки, у соперника шесть баллов.

Протокол игры  
Сассуоло3:1Верона
(1:0) Пинамонти Андреа11'  
  56'Нгонж Сириль (1:1)
(2:1) Берарди Доменико63'  
(3:1) Берарди Доменико73'  
Консильи АндреаТольян ЙеремиЭрлич МартинНето РуанВинья Матиас 65' (Педерсен Маркус Гольмгрен ( 65') Энрике МатеусТорстведт Кристиан 65' (Байрами Недим ( 65') Болока Даниэль  29'Берарди Доменико 78' (Мулаттьери Самуэле ( 78') Пинамонти Андреа 78' (Сейде Эмиль Конрадсен ( 78') Лорьенте Арман 86' (Рачич Урош ( 86')
Запасные: Пеголо ДжанлукаВити МаттиаВольпато КристианЛипани ЛукаКраньо АлессиоФеррари Джанмарко
Монтипо ЛоренцоМаньяни Джанджакомо  45'Давидович ПавелКоппола Диего  42'Фараони Марко 86' (Терраччано Филиппо ( 86') Дойг Джош  71' 86' (Кабаль Хуан ( 86') Онгла Мартин 36' (Сердар Суат ( 36') Дуда Ондрей 77' (Джурич Милан II ( 77') Нгонж СирильФолоруншо МайклМбула Хорди 46' (Бонаццоли Федерико ( 46')
Запасные: Берарди АлессандроАмионе БруноДиао СиренПатане НиколаПерилли СимонеСиссе Альфаджо
01 сентября. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Сассуоло Доменико Берарди
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