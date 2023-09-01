Дубль Берарди позволил «Сассуоло» остановить «Верону»

Третий тур Серии А открылся матчем «Сассуоло» - «Верона». Гости выходили в единоличные лидеры даже в случае ничьей, но в более-менее равной игре в основном били мимо ворот в отличие от противника, который пока не побеждал на старте сезона.

Уже на 11-й минуте хозяева повели, Андреа Пинамонти удачно пробил головой. Ровно через тайм Сириль Нгонж реализовал свой второй супершанс за матч, метко пробив из-за штрафной, - 1:1. Решающей стала атака хозяев, в которой Доменико Берарди отличился с помощью рикошета. Вскоре Берарди заработал пенальти и развел голкипера и мяч по углам.

«Сассуоло» победил (3:1) и набрал первые очки, у соперника шесть баллов.