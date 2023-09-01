Бывший форвард мадридского «Реала» и франкфуртского «Айнтрахта» Лука Йович официально стал игроком топ-клуба Серии А - «Милана». О переходе серба свободным агентом сообщает пресс-служба «россонери». Между клубом и нападающим подписан контракт на один сезон.

Напомним, что прошлый сезон 25-летний Йович провёл в рядах другого клуба Серии А - «Фиорентины». За «фиалок» ему удалось оформить 13 голов во всех турнирах и пять голевых передач.

Отметим, что ранее в карьере Йович также выступал за «Бенфику» и «Црвену Звезду», чьим воспитанником и является.