«Фиорентина» в соцсетях объявила об аренде с правом выкупа 25-летнего хавбека «Сассуоло» Максима Лопеса.

Опорник провёл в составе «чёрно-зелёных» два последних года карьеры. До переезда в Серию А выступал за «Марсель», который является его родным клубом.

В минувшем сезоне сыграл во всех турнирах в 31 матче, не отметившись результативными действиями. Выступает на позиции опорного полузащитника.

Напомним, что «фиалки» стартовали в новом сезоне с ничьей и победы и на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии идут на пятом месте с четырьмя очками.