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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» подписала хавбека «Сассуоло» официально

01 Сентября 2023 • 21:13 Комментировать
Интер Милан
...
Фиорентина
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03.09 19:30

«Фиорентина» в соцсетях объявила об аренде с правом выкупа 25-летнего хавбека «Сассуоло» Максима Лопеса.  

Опорник провёл в составе «чёрно-зелёных» два последних года карьеры. До переезда в Серию А выступал за «Марсель», который является его родным клубом.

В минувшем сезоне сыграл во всех турнирах в 31 матче, не отметившись результативными действиями. Выступает на позиции опорного полузащитника.

Напомним, что «фиалки» стартовали в новом сезоне с ничьей и победы и на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии идут на пятом месте с четырьмя очками.

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ИНТЕР МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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