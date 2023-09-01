Булыкин — о возможном возвращении Кокорина в РПЛ: «Это шаг назад для него»

Экс-игрок «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о будущем нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Если Кокорину не поступят предложения из иностранных клубов, то нужно будет возвращаться в Россию, но это шаг назад для него», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Как считает эксперт, Кокорин еще способен поиграть на высоком уровне, если не растерял форму. Булыкин напомнил, что в свои 32 года он был лучшим голеадором чемпионата Нидерландов, поэтому у Кокорина еще не все потеряно.

В нынешнем сезоне 32-летний футболист появился на поле только в одной игре квалификационного раунда Лиги конференций, сыграв всего три минуты.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до середины следующего года.