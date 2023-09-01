Нападающий «Фиорентины» Лука Йович в ближайшее время пополнит ряды «Милана», об этом в социальной сети сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 25-летний форвард пополнит ряды миланского клуба на правах аренды.

Контракт серба с «фиалками» рассчитан до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне Йович не провел ни одной минуты на поле в составе своей команды.

Ранее он выступал за лиссабонскую «Бенфику», франкфуртский «Айнтрахт» и мадридский «Реал».

На его счету 30 игр за национальную сборную Сербии, в которых он смог отметиться десятью забитыми мячами.