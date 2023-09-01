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Йович в ближайшее время подпишет контракт с «Миланом» слухи

01 Сентября 2023 • 19:27 Комментировать

Нападающий «Фиорентины» Лука Йович в ближайшее время пополнит ряды «Милана», об этом в социальной сети сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 25-летний форвард пополнит ряды миланского клуба на правах аренды.

Контракт серба с «фиалками» рассчитан до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне Йович не провел ни одной минуты на поле в составе своей команды.

Ранее он выступал за лиссабонскую «Бенфику», франкфуртский «Айнтрахт» и мадридский «Реал».

На его счету 30 игр за национальную сборную Сербии, в которых он смог отметиться десятью забитыми мячами. 

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Милан Фиорентина Лука Йович трансферы футбола - лето 2023
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