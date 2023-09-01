Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может подписать контракт с «Торино» до конца трансферного окна, об этом сообщает Foot Mercato.

По данным источника, россиянин хочет вернуться в Турин, однако переговоры зашли в тупик из-за того, что туринцы хотят взять игрока в аренду с опцией выкупа, однако клуб из Бергамо настаивает на полноценном трансфере.

Контракт 27-летнего футболиста с «Аталантой» рассчитан до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне Миранчук выступал за «Торино» на правах аренды.