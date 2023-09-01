«Монца» усилилась 21-летним форвардом «Милана» Лоренцо Коломбо. О подписании игрока в рамках годичной аренды рапортует клубная пресс-служба.

Коломбо является воспитанником «россонери», с 2021 года, как и многие молодые игроки, стал активно выступать за другие клубы в рамках аренды. Прошлый сезон он провёл в составе клуба Серии А «Лечче» - за команду он отметился пятью голами. Контракт Коломбо с «Миланом» действует ещё пять лет.

После двух прошедших туров Серии А «Монца» идёт на девятом месте турнирной таблицы первенства с тремя баллами. После поражения от «Интера» (0:2) в первом туре в туре втором команда взяла три очка в игре с «Эмполи» (2:0).