Бывший игрок атаки «Милана», «Болоньи» и «Вильярреала» Саму Кастильехо обрёл новый клуб – им стал клуб итальянской Серии А «Сассуоло». О переходе футболиста официально сообщает пресс-служба «чёрно-зелёных», футболист будет выступать за новую команду в рамках годичного арендного соглашения.

Кастильехо 28 лет, с прошлого сезона права на испанца принадлежат «Валенсии». Ранее на протяжении четырёх лет карьеры он выступал в составе «Милана».

В минувшем сезоне в рамках чемпионата Испании футболисту удалось сыграть за «летучих мышей» в 25 матчах Ла Лиги. В них он отметился четырьмя забитыми голами.