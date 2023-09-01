Левый вингер туринского «Ювентуса» Марко Пьяца стал игроком хорватского клуба «Риека». О приходе хорвата в клуб из родной страны сообщает пресс-служба его нового клуба. Длительность контракта 28-летнего футболиста с «Риекой» пока не раскрывается.

Пьяца – воспитанник загребских клубов «Динамо» и «Локомотива». В «Ювентус» он перешёл из стана динамовцев в 2016 году и с тех пор семь раз уходил в аренду – в «Шальке», «Фиорентину», «Андерлехт», «Дженоа», «Торино» и «Эмполи».

Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Хорватии в 1,7 млн евро.