Нападающий Дуван Сапата стал футболистом «Торино». «Быки» объявили об аренде 32-летнего колумбийского футболиста у «Аталанты» с опцией выкупа. В пресс-релизе отмечается, что при определённых условиях опция выкупа Сапаты станет обязательной.

Дуван Сапата выступает в Италии за разные клубы уже 10 лет. За это время колумбиец провёл в Серии А 284 матча. В них Сапата записал на свой счёт 109 голов и 47 результативных передач на партнёров.

Ближайший матч чемпионата Италии «Торино» проведёт в воскресенье, 3 сентября. Команда будет играть против «Дженоа» на своём поле.