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Чемпионат Италии. Серия А

Сапата стал игроком «Торино» официально

01 Сентября 2023 • 17:31 Комментировать
Торино
...
Дженоа
1 2.05 X 3.30 2 4.05
03.09 19:30

Нападающий Дуван Сапата стал футболистом «Торино». «Быки» объявили об аренде 32-летнего колумбийского футболиста у «Аталанты» с опцией выкупа. В пресс-релизе отмечается, что при определённых условиях опция выкупа Сапаты станет обязательной.

Дуван Сапата выступает в Италии за разные клубы уже 10 лет. За это время колумбиец провёл в Серии А 284 матча. В них Сапата записал на свой счёт 109 голов и 47 результативных передач на партнёров.

Ближайший матч чемпионата Италии «Торино» проведёт в воскресенье, 3 сентября. Команда будет играть против «Дженоа» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Дуван Сапата трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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