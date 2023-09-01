23-летний бразильский центральный полузащитник Маркос Антонио на текущий футбольный сезон станет одноклубником Магомеда Оздоева и перейдёт в греческий ПАОК. О сделке рапортует пресс-служба его нового клуба, за годичную аренду игрока греки заплатят «Лацио» 300 тыс. евро.

Бразилец стал частью «Лацио» год назад, тогда он перебрался в стан римлян из донецкого «Шахтёра». Итальянский топ-клуб выплатил «горнякам» за бразильца 7,5 млн евро. Его контракт с командой действует ещё целых четыре сезона.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает новичка ПАОКа в 8 млн евро.