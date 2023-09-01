«Рома» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2

В рамках третьего тура чемпионата Италии по футболу «Рома» принимает «Милан».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
|9'Жиру Оливье (0:1)
|48'Леау Рафаэл (0:2)
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука79' (Пагано Риккардо (79') •Смоллинг Крис•Льоренте Диего•Челик Мехмет70' (Спинаццола Леонардо (70') •Кристанте Бриан•Паредес Леандро 70'71' (Бове Эдоардо (71') •Ауа Уссем31' (Пеллегрини Лоренцо (31') •Залевски Никола•Белотти Андреа•Эль-Шаарави Стефан70' (Лукаку Ромелу (70')
Меньян Майк•Калабрия Давиде•Тиав Малик•Томори Фикайо 19'• 61'Эрнандес Тео•Лофтус-Чик Рубен 34'65' (Калюлю Пьер (65') •Крунич Раде•Рейндерс Тиджани•Пулишич Кристиан76' (Чуквезе Саму (76') •Жиру Оливье70' (Побега Томмазо (70') •Леау Рафаэл77' (Окафор Ноа (77')
01 сентября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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