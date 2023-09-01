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Чемпионат Италии. Серия А

Спортдир «Торино»: «Мы не ведём переговоров с «Аталантой» по Миранчуку» эксклюзив

01 Сентября 2023 • 14:45 Комментировать

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти дал комментарий относительно возможности подписания полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Нет, мы не ведём переговоров с «Аталантой» по Миранчуку. Эта тема уже давно закрыта», – ответил функционер «быков» на вопрос корреспондента сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что Миранчук провёл прошедший сезон в «Торино» на правах аренды. В 31 матче россиянин забил четыре гола при шести результативных передачах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего полузащитника «Аталанты» в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Алексей Миранчук Давиде Ваньяти
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