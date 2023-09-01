Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти дал комментарий относительно возможности подписания полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Нет, мы не ведём переговоров с «Аталантой» по Миранчуку. Эта тема уже давно закрыта», – ответил функционер «быков» на вопрос корреспондента сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что Миранчук провёл прошедший сезон в «Торино» на правах аренды. В 31 матче россиянин забил четыре гола при шести результативных передачах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего полузащитника «Аталанты» в 12 миллионов евро.