​Уткин дал два прогноза на матч «Рома» - «Милан»

В пятницу вечером в итальянской Серии А пройдёт матч между «Ромой» и «Миланом». Известный журналист Василий Уткин дал свой прогноз на эту игру.

«Полагаю, что «Рома» будет играть осторожно – ей вообще это свойственно – и постарается затянуть «Милан» в своеобразное болото с вязкой игрой в середине поля. Наверное, рано или поздно голы пойдут, но вряд ли с самого начала, потому что «Милан» тоже не дурак – лезть на «Рому», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

Уткин предлагает ставить либо на то, что во втором тайме голов будет больше, чем в первом, либо на «гол Пулишича в матче».

Матч «Рома» - «Милан» стартует в 21:45 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.