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Чемпионат Италии. Серия А

Барбоза: «Торино» может стать для Сазонова трамплином в топ-клуб Европы»

01 Сентября 2023 • 13:13 Комментировать
Торино
...
Дженоа
1 2.05 X 3.30 2 4.05
03.09 19:30

Известный португальский агент Паулу Барбоза оценил перспективы грузинского защитника Сабы Сазонова в «Торино».

Напомним, 21-летний футболист перешёл в итальянский клуб из «Динамо». По мнению Барбозы, «Торино» — хороший вариант для Сазонова. Агент считает, что туринская команда может стать отличным трамплином для дальнейшего развития карьеры футболиста.

«Саба — талантливый молодой футболист, который сможет заиграть в итальянском чемпионате, развиваться дальше и перейти в более серьёзную команду. Думаю, «Торино» может стать для Сазонова трамплином в топ-клуб Европы», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

После двух туров текущего розыгрыша итальянской Серии А «Торино» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав одно очко. Свой ближайший матч туринцы проведут 3 сентября против «Дженоа». Начало — в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Паулу Барбоза Саба Сазонов
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