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Чемпионат Италии. Серия А

В Неаполе 16-летний тифози несколько раз пырнул ножом своего ровесника

01 Сентября 2023 • 12:40 Комментировать

Трагедия в Неаполе - в среду, 30 августа, там пырнули ножом 15-летнего поклонника футбола. Это случилось вечером по улице имени Эдуардо Скарпетты, а виновником инцидента стал 16-летний хулиган, также «тифози».

Причина конфликта неизвестна, но он был ожесточенным - преступник нанес несколько ударов по ноге пострадавшего, да так, что врачи сейчас рассматривают невеселую перспективу ее ампутации. Преступника уже задержали.

Напомним, что местный клуб, «Наполи», является действующим чемпионом Италии, он выиграл титул после 33-летней паузы, ибо в предыдущий раз это происходило в 1990 году. 

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