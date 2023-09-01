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Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» отдал Рейньера в аренду итальянскому клубу официально

01 Сентября 2023 • 12:20 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Рейньер продолжит карьеру в итальянском чемпионате. 21-летнего бразильского футболиста подписал «Фрозиноне», об этом отрапортовала пресс-служба «королевского» клуба.

Арендный договор между сторонами рассчитан на один сезон. Срок соглашения истечет 30 июня следующего года.

Напомним, что Рейньер перебрался в «Реал» из «Фламенго» несколько лет назад за 30 миллионов евро. В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за «Жирону».

Ближайший матч «Фрозиноне» проведет против «Удинезе» в субботу, 2 сентября, а рамках третьего тура чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фрозиноне Рейньер трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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