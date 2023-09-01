Полузащитник мадридского «Реала» Рейньер продолжит карьеру в итальянском чемпионате. 21-летнего бразильского футболиста подписал «Фрозиноне», об этом отрапортовала пресс-служба «королевского» клуба.

Арендный договор между сторонами рассчитан на один сезон. Срок соглашения истечет 30 июня следующего года.

Напомним, что Рейньер перебрался в «Реал» из «Фламенго» несколько лет назад за 30 миллионов евро. В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за «Жирону».

Ближайший матч «Фрозиноне» проведет против «Удинезе» в субботу, 2 сентября, а рамках третьего тура чемпионата Испании.