«Милан» интересуется форвардом из чемпионата Испании

Нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири попал в сферу интересов одного из итальянских топ-клубов. Согласно сообщениям журналистов Todofichajes, подписать 26-летнего марокканского игрока хочет «Милан», подыскивающий усиление в атакующую линию.

«Россонери» попытаются успеть оформить переход Эн-Несири до закрытия летнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Юссеф поучаствовал в трех матчах за андалусийский коллектив и забил один гол. В прошлом розыгрыше Ла Лиги нападающий отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей в 31 встрече.