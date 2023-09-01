«Интер» заинтересовался Классеном и ван де Беком

Нидерландский полузащитник Донни ван де Бек может покинуть «Манчестер Юнайтед», клуб не скрывает, что хочет с ним расстаться, и, как сообщает fcinter1908, это заинтересовало миланский «Интер». В клубе рассматривают вероятность приглашения ван де Бека в состав, также в «Интер» может перейти Деви Клаассен, намеренный расстаться с «Аяксом».

«Интер» выиграл оба матча начавшегося чемпионата Италии, команда Симоне Индзаги забила четыре мяча в двух играх и ни разу не пропустила. В воскресенье команда сыграет с «Фиорентиной» в рамках третьего тура итальянского чемпионата.