Николай Шпилевский: «С нетерпением ждём Кокорина в «Арисе»

Николай Шпилевский, отец главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского, высказался о возможном возвращении нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в кипрский клуб.

Напомним, российский футболист выступал за «Арис» в прошлом сезоне на правах аренды. По итогам прошедшего розыгрыша чемпионата Кипра Кокорин был признан лучшим игроком турнира.

Шпилевский выразил надежду на то, что 32-летнему форварду удастся вернуться в «Арис».

«Для Александра всегда двери открыты, он лидер. С нетерпением ждём. Насколько я знаю, у Александра плотный контакт с «Арисом», — цитирует Шпилевского «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 Кокорин провёл за «Арис» 30 матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Сейчас портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной России в 1 миллион евро.