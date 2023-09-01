«Торино» согласовал трансфер нападающего «Аталанты»

«Торино» договорился с «Аталантой» о переходе опытного колумбийского центрфорварда Дувана Сапаты. Об этом сообщил посредством социальных сетей журналист Фабрицио Романо. Официально о сделке будет объявлено в ближайшее время.

Дуван защищает цвета коллектива из Бергамо с 2018 года. В новом сезоне чемпионата Италии колумбиец провел два поединка и отметился одним забитым мячом.

В минувшем розыгрыше Серии А Сапата провел 27 матчей за «Аталанту» во всех турнирах, записав на свой счет два гола и четыре результативные передачи.

Ближайший матч «Торино» проведет против «Дженоа» 3 сентября.