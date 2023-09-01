«Милан» заинтересовался бразильским форвардом из Ла Лиги

Бразильский нападающий Жозе Виллиан, который принадлежит севильскому «Бетису», может переехать в итальянский чемпионат. По сведениям журналиста Даниэле Лонго, в подписании 31-летнего южноамериканца заинтересован «Милан».

Срок действующего трудового соглашения между Виллианом и «Бетисом» рассчитан до середины 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в шесть миллионов евро.

В нынешнем сезоне форвард сыграл три поединка и отметился двумя забитыми мячами. Следующий матч «Бетис» проведет против «Райо Вальекано» в рамках четвертого тура Ла Лиги.