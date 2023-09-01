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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» заинтересовался бразильским форвардом из Ла Лиги

01 Сентября 2023 • 08:34 Комментировать

Бразильский нападающий Жозе Виллиан, который принадлежит севильскому «Бетису», может переехать в итальянский чемпионат. По сведениям журналиста Даниэле Лонго, в подписании 31-летнего южноамериканца заинтересован «Милан».

Срок действующего трудового соглашения между Виллианом и «Бетисом» рассчитан до середины 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в шесть миллионов евро.

В нынешнем сезоне форвард сыграл три поединка и отметился двумя забитыми мячами. Следующий матч «Бетис» проведет против «Райо Вальекано» в рамках четвертого тура Ла Лиги.

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Милан Бетис Виллиан Жозе трансферы футбола - лето 2023
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