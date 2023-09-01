Маккенни выбрал между «Ювентусом» и «Галатасараем»

Американский полузащитник Уэстон Маккенни, выступающий в итальянском чемпионате за «Ювентус», имел вариант продолжения карьеры в турецкой Суперлиге. Интерес к 25-летнему исполнителю проявлял стамбульский «Галатасарай».

По данным инсайдера Николо Скиры, турки сделали ему предложение, но получили отказ. Маккенни решил остаться в туринском гранде на этот сезон и бороться за место в стартовом составе «старой синьоры».

Напомним, что в минувшем сезоне Уэстон выступал на правах аренды за английский «Лидс». Полузащитник поучаствовал в 20 поединках «павлинов», в которых оформил одну результативную передачу.