Ориги отказался перейти в «Бернли»

Бельгийский нападающий «Милана» Дивок Ориги отказался от шанса вернуться в английскую Премьер-лигу, где он уже выступал в составе «Ливерпуля». После неудачного сезона в «Милане» клуб пытался избавиться от него все лето, и, наконец-то, подвернулся вариант, который должен был устроить как клуб, так и игрока. Однако Ориги не захотел уходить в «Бернли». Как уточняет pianetamilan.it, игрок надеется на то, что в начавшемся сезоне он сможет принести больше пользы своему нынешнему клубу.

Напомним, что уже сегодня, в пятницу, «Милан» сыграет в первом матче третьего тура Серии А, это будет встреча со столичной «Ромой».