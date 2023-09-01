Барези: «Всегда непросто оказаться в третьей или четвёртой корзине»

Легендарный защитник итальянского «Милана» Франко Барези прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов, в котором команда попала в одну группу с «ПСЖ», «Боруссией» и «Ньюкаслом».

- Оказаться в третьей или четвертой корзине всегда непросто. Это сложная группа, но я думаю, что с этими командами можно будет сыграть. «Милан» должен быть готов играть с кем угодно. Нужно быть амбициозными, - цитирует слова Барези pianetamilan.it.

В последний раз «Милан» побеждал в самом престижном клубном турнире европейского футбола в 2007 году. В общей сложности клуб побеждал в Кубке\Лиге чемпионов семь раз.