Костакурта прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги чемпионов для «Милана»

В Цюрихе состоялась жеребьевка Лиги чемпионов, «Милан» попал в одну группу с «ПСЖ», «Ньюкаслом» и дортмундской «Боруссии». Бывший игрок клуба Алессандро Костакурта прокомментировал итоги процедуры, выразив надежду на то, что клубу удастся пройти в плей-офф, но при этом он оставит много сил.

- «Милану» чуть не повезло, хотя явно сильнее него лишь одна команда. Все матчи будут очень непростыми, боевыми, думаю, что команда пройдет дальше, но оставит много сил. На европейском уровне «Ньюкасл» не очень силен, да и «Боруссию» тоже можно пройти, - цитирует слова Костакурты pianetamilan.it.