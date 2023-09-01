Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «На бумаге Лукаку - сильное приобретение, посмотрим, как будет на деле»

01 Сентября 2023 • 01:37 Комментировать
Рома
...
Милан
1 2.90 X 3.20 2 2.65
Через 19 ч. 33 мин.

Наставник итальянского «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал новое приобретение «Ромы», которая пригласила бельгийского нападающего Ромелу Лукаку. Пиоли считает, что это сильный ход со стороны столичного клуба, однако призвал дождаться появления Ромелу на поле.

- Приобретение Лукаку? В плане матча с «Ромой» это мало что меняет. Мы и так знаем, чего ждать от матча в эмоциональном плане. Нас это не пугает, а стимулирует. На бумаге Лукаку - сильное приобретение, посмотрим, как это будет на самом деле на поле, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

«Милан» сыграет с «Ромой» уже в пятницу вечером. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан Ромелу Лукаку Стефано Пиоли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОМА МИЛАН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
01.09.23 в 19:30
Сассуоло Сассуоло
Верона Верона
1.79 4.00 4.60
Видео
01.09.23 в 21:45
Рома Рома
Милан Милан
2.31 3.30 3.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Сентября
01:56 · Италия. Серия А
Костакурта прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги чемпионов для «Милана»
01:37 · Италия. Серия А
Пиоли: «На бумаге Лукаку - сильное приобретение, посмотрим, как будет на деле»
00:47 · Италия. Серия А
Джованни Симеоне: «Останусь в «Наполи» надолго, если не навсегда»
00:00 · Италия. Серия А
Пиоли: «Рома» не очень хорошо начала сезон»
31 Августа
23:48 · Италия. Серия А
Президент «Фиорентины» высказался о возможном уходе Амрабата
23:30 · Россия. Премьер-лига
Кокорин не выходил на поле за «Фиорентину» полтора года
21:23 · Италия. Серия А
Чернышов: «Торино» — хороший вариант для Сазонова»
21:02 · Россия. Премьер-лига
Орещук не считает уход Сазонова большой потерей для «Динамо»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Кобелев похвалил Сазонова за переход в Серию А
20:30 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Защита «Динамо» не была стабильной и до ухода Сазонова»
17:53 · Италия. Серия А
35-летний Глик вернулся в чемпионат Польши официально
17:32 · Италия. Серия А
Отец Сазонова: «Переговоры с «Торино» не были тяжёлыми»
17:31 · Италия. Серия А
​Лукаку: «С 11 лет хотел работать с Моуринью»
17:19 · Италия. Серия А
«Аталанта» презентовала Хольма официально
17:03 · Италия. Серия А
Булыкин: «Сазонов сможет заиграть в «Торино»
Все новости
Рекомендуем