Пиоли: «На бумаге Лукаку - сильное приобретение, посмотрим, как будет на деле»

Наставник итальянского «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал новое приобретение «Ромы», которая пригласила бельгийского нападающего Ромелу Лукаку. Пиоли считает, что это сильный ход со стороны столичного клуба, однако призвал дождаться появления Ромелу на поле.

- Приобретение Лукаку? В плане матча с «Ромой» это мало что меняет. Мы и так знаем, чего ждать от матча в эмоциональном плане. Нас это не пугает, а стимулирует. На бумаге Лукаку - сильное приобретение, посмотрим, как это будет на самом деле на поле, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

«Милан» сыграет с «Ромой» уже в пятницу вечером.