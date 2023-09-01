Джованни Симеоне: «Останусь в «Наполи» надолго, если не навсегда»

Сын Диего Симеоне, аргентинский нападающий Джованни Симеоне, в прошлом сезоне взял чемпионский титул с «Наполи», и сейчас заявил, что хочет остаться в клубе надолго. Причем подтверждается это не только словом, но и делом - в июне он продлил контракт с «Наполи».

- Очевидно, что я хотел бы надолго остаться в «Наполи», может, даже на всю жизнь. Меня выкупили, мы продлили контракт, это было то, чего я желал, нашел свое место в футбольном мире. Выиграть титул тут, будучи аргентинцем, было что-то особенное. И то, что я не игрок основы, не так страшно - у каждого своя роль в коллективе, - цитирует слова Симеоне-младшего итальянское новостное агентство ITASportPress.