Пиоли: «Рома» не очень хорошо начала сезон»

В третьем туре итальянского чемпионата «Милану» придется сыграть с «Ромой», это случится уже в пятницу, в первый день сентября. Наставник «Милана» Стефано Пиоли отметил, что «Рома», плохо начавшая чемпионат, будет стремиться реабилитироваться перед своими фанатами.

- Каждый матч важен, мы сразимся с очень сильной командой, с большим тренером. «Рома» не очень хорошо начала сезон, но мы тоже хотим победить, нам нужно развивать успехи первых двух туров. Будет непростой тест, - цитирует слова Стефано Пиоли итальянское новостное агентство ITASportPress.

В последний раз «Рома» становилась чемпионом Италии в 2001 году.