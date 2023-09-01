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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Рома» не очень хорошо начала сезон»

01 Сентября 2023 • 00:00 Комментировать

В третьем туре итальянского чемпионата «Милану» придется сыграть с «Ромой», это случится уже в пятницу, в первый день сентября. Наставник «Милана» Стефано Пиоли отметил, что «Рома», плохо начавшая чемпионат, будет стремиться реабилитироваться перед своими фанатами.

- Каждый матч важен, мы сразимся с очень сильной командой, с большим тренером. «Рома» не очень хорошо начала сезон, но мы тоже хотим победить, нам нужно развивать успехи первых двух туров. Будет непростой тест, - цитирует слова Стефано Пиоли итальянское новостное агентство ITASportPress.

В последний раз «Рома» становилась чемпионом Италии в 2001 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан Стефано Пиоли
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