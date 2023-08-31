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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Фиорентины» высказался о возможном уходе Амрабата

31 Августа 2023 • 23:48 Комментировать
Интер Милан
...
Фиорентина
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03.09 19:30

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо высказался о возможном уходе марокканского полузащитника Софьяна Амрабата.

«Мы сказали Амрабату, что если он захочет уйти, мы постараемся это сделать. У него все ещё действует контракт, поэтому в конечном итоге он останется. «Манчестер Юнайтед» или «Галатасарай»? Ведутся разные переговоры», – заявил руководитель «фиалок», чьи слова приводит Sky.

Напомним, что контракт Софьяна Амрабата с «Фиорентиной» рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость участника двух чемпионатов мира в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Софьян Амрабат Рокко Коммиссо
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