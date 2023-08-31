Чернышов: «Торино» — хороший вариант для Сазонова»

Экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал трансфер защитника Сабы Сазонова из «Динамо» в «Торино».

«Надеюсь, что в нем видят какую-то перспективу. Для Сазонова это хороший вариант, повышение в статусе», — цитирует Чернышова Betonmobile.

Специалист признался, что не совсем понимает, как запасной игрок «Динамо» мог перебраться в более статусный чемпионат, но, наверное, Сазонова долго вели, ведь в Италии не делают выводов по одному матчу.

Сообщалось, что на продаже Сазонова «Динамо» заработает два с половиной миллиона евро.

Дебют футболиста может состояться в матче третьего тура Серии А с «Дженоа». Встреча пройдет 3 сентября в 19:30 по мск.