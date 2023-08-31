Бывший игрок миланского «Интера» Стефан Дальма в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о переходе защитника Бенжамена Павара в стан итальянского клуба.

30 августа «Интер» официально объявил о подписании контракта с Паваром, который был приобретен у «Баварии».

- Я очень рад, что Бенжамен Павар стал игроком «Интера». Я знаю, что он очень сильный футболист и очень хороший человек. Это очень важный трансфер для «Интера», он может закрыть любую позицию в обороне и добавит команде силы и вариативности. Надеюсь, он поможет «Интеру» завоевать трофеи, — заявил Дальма.

Сообщалось, что трансфер 27-летнего игрока обошелся «Интеру» в 30 миллионов евро. Трудовой договор Павара с новым клубом рассчитан до 2028 года.