Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

35-летний Глик вернулся в чемпионат Польши официально

31 Августа 2023 • 17:53 Комментировать

Известный защитник Камил Глик в возрасте 35 лет вернулся в свою родную страну. Он продолжит карьеру в клубе высшего дивизиона Польши – «Краковии».

Ветеран польского футбола заключил с новым клубом контракт на два ближайших сезона. Transfermarkt оценивает защитника всего в 500 тыс. евро.

Отметим, что три последних года карьеры Глик провёл в итальянском клубе «Беневенто» - по итогам прошлого сезона команда вылетела в Серию С, игрок покинул клуб свободным агентом. Ранее центрдеф выступал за такие клубы как «Палермо», «Торино» и «Монако» и провёл в карьере свыше сотни матчей за национальную сборную Польши.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Камил Глик Краковия Беневенто трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
01.09.23 в 19:30
Сассуоло Сассуоло
Верона Верона
1.79 4.00 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Августа
17:53 · Италия. Серия А
35-летний Глик вернулся в чемпионат Польши официально
17:32 · Италия. Серия А
Отец Сазонова: «Переговоры с «Торино» не были тяжёлыми»
17:31 · Италия. Серия А
​Лукаку: «С 11 лет хотел работать с Моуринью»
17:19 · Италия. Серия А
«Аталанта» презентовала Хольма официально
17:03 · Италия. Серия А
Булыкин: «Сазонов сможет заиграть в «Торино»
16:23 · Италия. Серия А
Сёмин считает, что трансфер Миранчука в «Аталанту» был ошибкой
16:12 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов — о Сазонове: «Не думаю, что это супернадёжный защитник, ему ещё многому надо учиться»
16:11 · Италия. Серия А
Смородская: «Сделка по Сазонову неплохая»
15:58 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин высказался о трансфере Сазонова в «Торино»
15:54 · Россия. Премьер-лига
В «Торино» опровергли информацию об интересе к Литвинову эксклюзив
15:23 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» близок к подписанию 20-летнего полузащитника «Вердера» 1
15:10 · Россия. Премьер-лига
​Куда ещё мог перейти Захарян – названы 5 клубов 3
14:52 · Италия. Серия А
Смородская: «Верю, что сейчас Гасперни даст шанс Миранчуку»
14:48 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» будет платить 25% зарплаты Бонуччи в «Унионе»
14:29 · Англия. Премьер-лига
«Фиорентина» готова отпустить Амрабата в аренду в «Манчестер Юнайтед» с условием
Все новости
Рекомендуем