Известный защитник Камил Глик в возрасте 35 лет вернулся в свою родную страну. Он продолжит карьеру в клубе высшего дивизиона Польши – «Краковии».

Ветеран польского футбола заключил с новым клубом контракт на два ближайших сезона. Transfermarkt оценивает защитника всего в 500 тыс. евро.

Отметим, что три последних года карьеры Глик провёл в итальянском клубе «Беневенто» - по итогам прошлого сезона команда вылетела в Серию С, игрок покинул клуб свободным агентом. Ранее центрдеф выступал за такие клубы как «Палермо», «Торино» и «Монако» и провёл в карьере свыше сотни матчей за национальную сборную Польши.