Отец Сазонова: «Переговоры с «Торино» не были тяжёлыми»

Андрей Сазонов, отец и агент защитника «Торино» Сабы Сазонова, ответил на вопрос о том, как складывались переговоры по трансферу игрока.

«Переговоры с «Торино» не были тяжелыми, потому что со всех сторон были очень профессиональные люди. Вариант с Загребом? Был. Но мы хотели играть в клубе из топ-5», — приводит слова Сазонова Legalbet.

31 августа стало известно, что Сазонов продолжит карьеру в «Торино». Контракт защитника с новой командой подписан до 2027 года.

В текущей кампании 21-летний футболист появился на поле в пяти матчах в составе московского «Динамо», в которых не отметился результативными действиями.